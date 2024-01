Nascondeva droga all’interno dell’auto. Spacciatore aretino finisce in manette

AREZZO

Detenzione ai fini di spaccio, con questa accusa un 45enne aretino, incensurato, è finito in manette. Era a bordo della sua auto quando gli operatori di polizia della squadra Volante, diretta da Marco Gallorini, lo hanno fermato. Ad insospettirli la sua forte agitazione.

E a ragione, nelle tasche dei pantaloni nascondeva due stecche in cellophane trasparente contenenti hashish e otto involucri in bustine di cellophane termosaldate contenenti cocaina. Ma non era tutto. All’interno di uno zaino posto nei sedili posteriori dell’auto, c’era un intero panetto di circa 100 grammi di hashish ed un contenitore in plastica con all’interno altra coca. La perquisizione, estesa anche al domicilio, ha permesso di ritrovare ulteriore stupefacente, oltre a materiale per il confezionamento e 2 bilancini di precisione. Alla fine, l’attività di polizia giudiziaria, ha consentito di sequestrare un totale di 815,70 grammi di hashish, 76,49 grammi di marijuana e 6,39 grammi di cocaina. Il 45enne, dopo essere stato fotosegnalato, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e portato in carcere ad Arezzo.

ll Gip ha provveduto alla convalida dell’arresto, applicando anche la misura cautelare dell’obbligo di dimora.