Nasce un nuovo accesso alla città. Via agli interventi a Porta Cieca. Anche un ascensore per i turisti

di Luca Amodio

Pronti, attenti, via. A partono i lavori per quella che è stata battezzata dalla giunta Porta Cieca: "Un progetto rivoluzionario per il Monte", dicono gli amministratori perché in meno di un anno la città del Sansovino avrà una nuova (e non convenzionale) porta di accesso che metterà in collegamento l’esterno del centro storico, largo XXIV maggio, con il cuore della cittadina. Sarà possibile grazie ad un ascensore che trasporterà i turisti e cittadini fino a Piazza San Francesco, o del Suffragio come la chiamano i savinesi, cioè proprio ai giardini Pensili e all’Anfiteatro. Un investimento che ruota anche al concetto di accessibilità consentendo alle persone con disabilità di arrivare con più facilità in quei luoghi dove si svolge la vita culturale del paese, e dove sono situati diversi uffici.

"Abbiamo finalmente chiuso tutto l’iter burocratico per l’affidamento dei lavori consegnando i documenti l’8 di aprile – spiega il sindaco , Gianni Bennati – è imminente l’inizio dei lavori che consentiranno oltretutto di riqualificare l’intera area a ridosso della chiesa del Suffragio". "Oltre a creare questa nuova porta di accesso, riqualificheremo anche tutta l’area circostante, sia la chiesa che piazza San Francesco, per rendere questa parte del paese un corpo unico". L’investimento ammonta a quasi 500mila euro, 470 mila per la precisione, ed è il risultato di un accordo firmato davanti al notaio il 2 novembre scorso, tra la Diocesi di Arezzo, su licenza del Vescovo Monsignor Andrea Migliavacca, e il Comune .

"Sarà un’opera che cambierà radicalmente l’assetto del paese, dando un nuovo look e un nuovo lustro a questa area". Inclusione, avevamo detto. "L’ascensore sarà anche una novità anche dal punto di vista dell’accessibilità del nostro paese e infatti permetterà anche di aggiungere il parco parcheggi nella zona esterna del paese, aggiungendo altri 20 posti di sosta per le auto: questo perché ancora il nostro paese sconta una carenza di parcheggi che già con gli interventi passati abbiamo in parte colmato", ha specificato l’assessore Liberatori Liberatori. Così, chi parcheggerà in quell’area di sosta, potrà prendere l’ascensore per ritrovarsi nel cuore del paese, a due passi da Palazzo di Monte.