Nasce museo di arti e mestieri Spazio alla tradizione locale I lavori partiranno a settembre

di Claudio Roselli

Le nobili professioni artigiane della tradizione locale non saranno dimenticate a Sansepolcro; anzi, verranno immortalate attraverso la realizzazione di uno fra i progetti più interessanti degli ultimi anni: quello legato alla realizzazione del Museo di Arti e Mestieri, nuovo luogo espositivo e culturale della città che ha già una sede nel vecchio convento dei Servi di Maria, a suo tempo occupato dalla scuola media "Luca Pacioli". Stabilito anche il cronoprogramma: inizio dei lavori, stando a quanto dichiarato dall’amministrazione comunale biturgense, nei primi giorni di settembre e conclusione a fine 2024. L’idea è partita all’Accademia Enogastronomica della Valtiberina, dinamica associazione che durante le festività natalizie sta offrendo alla città un bellissimo evento come la Mostra di Arte Presepiale (la relativa mostra è peraltro a piano terra dell’edificio), ma una spinta forte è arrivata dal sindaco Fabrizio Innocenti (nella foto) e dall’assessore Francesca Mercati, che fin da subito si erano dichiarati entusiasti del progetto; il tutto, in una zona interessata in maniera importante dal progetto di riqualificazione urbana che andrà a ridisegnare e dare dignità anche a piazza Dotti. Si arricchisce così la rete della "Via dei Musei" in una location senza dubbio ideale per rivalutare la memoria storica e della cultura locale, una prospettiva sostanzialmente diversa rispetto a quella dominante nei decenni passati, che considerava l’eredità della cultura contadina, artigianale e commerciale legata al nostro territorio, come inadeguata alle esigenze della modernità.

Nelle sale del museo, ogni cosa e ogni oggetto avrà la sua storia da raccontare e narreranno di lavoro, di botteghe, di arti e mestieri e soprattutto di uomini e donne. Il Museo di Arti e Mestieri rappresenterà un luogo in cui sono custodite le radici di una splendida valle, attraverso la narrazione delle più antiche tradizioni, ma non vuole essere solo passiva e, grazie al coinvolgimento di tanti artigiani e artisti, si proporrà come luogo di incontro e di divulgazione delle stesse, con un approccio interattivo e didattico. Sarà insomma uno spazio aperto, vivo e di incontro, oltre che un luogo di importante valore culturale.