Nasce la Consulta comunale dei giovani

Arezzo, 31 luglio 2023 – “Come annunciato, dopo il lavoro di stesura partecipata del regolamento e la sua approvazione in Consiglio Comunale, è in pubblicazione l’avviso pubblico per iscriversi alla nuova Consulta comunale dei giovani. Il mio obiettivo è di convocare la prima seduta entro la fine di settembre”.

Così l’assessore Federico Scapecchi annuncia la procedura che porterà alla costituzione dell’organismo che darà ancora più voce ai bisogni e alle idee dei giovani, “una grande opportunità anche per l’amministrazione Comunale per costruire insieme le politiche giovanili dei prossimi anni”.

Possono iscriversi rappresentanti di associazioni, enti e organizzazioni, preferibilmente di età compresa tra i 16 e i 35 anni, aventi sede nel Comune di Arezzo o in altro Comune ma operanti nel nostro e giovani di età compresa tra i 16 e i 35 anni residenti o domiciliati nel comune di Arezzo che abbiano maturato esperienze e competenze adeguate.

Scadenza delle candidature, da inviare tramite Pec a [email protected], le 13 di lunedì 11 settembre. “Ma niente paura - conclude Scapecchi - sarà sempre possibile iscriversi. Diciamo che farlo entro tale data permetterà di partecipare alla consulta fin dalla prima riunione, insieme ai rappresentanti delle scuole e dell’università. Vi aspettiamo”.