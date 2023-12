Nasce la casa del volontariato. Un edificio per le associazioni: "Porte aperte a chi offre aiuto"

La palazzina ex Telecom a Camucia si rifà il look.

Il Comune di Cortona ha appena annunciato l’avvio dei lavori per la messa a norma e la riqualificazione dell’immobile che insiste su via di Murata acquisito dall’amministrazione già dal 2018.

A seguito del recente sblocco di bilancio l’amministrazione comunale ha trovato e messo a disposizione 200mila euro per gli interventi in questo stabile che copriranno, in primis, la bonifica della pavimentazione in linoleum (contenente amianto).

A seguire, i lavori riguarderanno il rifacimento dei bagni e la realizzazione di un servizio sanitario accessibile ai diversamente abili, saranno quindi rifatti gli impianti elettrico ed idrico.

La struttura è disposta su due piani per circa 450 metri quadrati complessivi, organizzati in sei locali al pian terreno e 3 locali al piano superiore.

Nelle intenzioni dell’amministrazione, questa struttura dovrà fungere da "c-asa del volontariato".

"Come annunciato - conferma il sindaco Luciano Meoni - l’obiettivo è quello di offrire l’opportunità di locazione degli ambienti interni alle associazioni di volontariato, pertanto verrà attivata prossimamente una manifestazione di interesse per valutare le proposte progettuali.

La struttura che è stata acquisita con una convenzione del tipo "rent to buy", dopo un’attenta valutazione, si è reso necessario un intervento risolutivo rispetto alla presenza di amianto. Proseguiremo successivamente il ripristino dei locali interni e l’adeguamento degli impianti. Questa in futuro sarà la casa del volontariato, questo progetto porterà migliore sinergia fra gli attori sociali e quindi una migliore risposta al territorio".

Sulla struttura non erano mancate, anche in passato polemiche.

La riacquisizione dell’ex stabile Telecom, è un investimento voluto dalla precedente amministrazione Basanieri, nato con l’intento di dare una nuova casa al centro di aggregazione sociale, che da tempo chiedeva una sede più idonea e appropriata per poter operare, crescere e fare iniziative.

L’edificio era considerato dalla precedente giunta e dallo stesso presidente del centro di aggregazione Ivan Landi perfetto, vista la sua centralità e il suo spazio esterno che, come ricordava lo stesso Landi "poteva essere occasione di incontro per tanta gente della nostra frazione che non ha altri spazi per socializzare".

Con l’arrivo della giunta Meoni i piani sono cambiati, facendo così nascere l’intenzione di allargare il progetto ad una platea maggiore di realtà associative.

Attualmente l’area esterna è diventata base logistica per i mezzi della Protezione civile.