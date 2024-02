Nasce in Valdarno il “Comitato per la Pace”

Arezzo, 14 febbraio 2024 – Il 15 gennaio scorso si e' costituito il "Comitato per la pace Valdarno", il cui "atto costitutivo" è stato depositato presso il Comune di San Giovanni. La prima manifestazione pubblica si terrà sabato 17 febbraio alle 15,30, con un sit-in in piazza Masaccio nel corso del quale saranno presentate le attività che in futuro verranno messe in campo. Interverranno alcune personalita' politiche e rappresentanti di associazioni e sindacati del territorio. Non mancherà il saluto istituzionale del sindaco Valentina Vadi e interverrà anche Franco Noferi, portavoce del Comitato. "In questi mesi ci siamo trovati con Tommaso Pierazzi e abbiamo visto che ci sono convergenze su molti temi, uno di questi è quello della pace - ha detto Mirko Vichi, segretario di Rifondazione Comunista Valdarno e dell'Unione Popolare - Abbiamo quindi dato vita ad un comitato permanente proprio in vista dei conflitti mondiali aperti; a partire dal fronte ucraino, per proseguire con tutta la polveriera del Medio Oriente, Palestina in primis, senza dimenticare le altre guerre sparse per il mondo".

Il sit in vedrà l'adesione delle più grandi associazioni e partiti dalla sinistra progressista, ma anche di Cgil, Arci, Anpi, Pd, Avs, per arrivare all'area cattolica vicina a Papa Francesco. “Il Movimento 5 Stelle è impegnato da sempre a sostegno delle tante associazioni che promuovono la pace e il disarmo - ha aggiunto Tommaso Pierazzi, coordinatore provinciale Arezzo M5S - Proprio per questo abbiamo accolto da subito l’idea di promuovere un comitato per la pace insieme ad altre forze politiche, ma soprattutto ai cittadini che desiderano portare una voce in un dibattito che troppo spesso non dà spazio a questo pensiero. Manifestare lo riteniamo doveroso per promuovere e sostenere e far sentire con forza la posizione di chi chiede il rispetto del diritto umanitario internazionale e un immediato cessate il fuoco in tutti i conflitti mondiali. Le guerre nel mondo in corso sono più di 50 e per questo invitiamo tutti a manifestare sabato 17 febbraio alle ore 15,30 in piazza Masaccio a San Giovanni". Un appello che risuona in molte altre città italiane. A San Giovanni una grande manifestazione a difesa della pace si tenne due anni fa, pochi giorni dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, che è tuttora in corso.