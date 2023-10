Nasce il servizio: "Franchising Point". Opportunità di sviluppo

"Franchising Point", è nato il servizio di Confesercenti dedicato a chi vuole avviare un’impresa nel settore del franchising. "Una formula di successo che continua a crescere, consentendo opportunità di sviluppo per le imprese e per l’occupazione. Da oggi in Confesercenti sarà possibile affiancare chi intende investire sul proprio futuro lavorativo, occupazionale e imprenditoriale" commenta la direttrice Valeria Alvisi (nella foto al centro con Landini e Ravecca).