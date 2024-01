Nasce il laboratorio per ragazzi speciali. Lavoro e disabilità nel centro di Agazzi

Taglio del nastro per 27Lab, il laboratorio progettato per creare nuove opportunità professionali per persone con disabilità. Il progetto trova le proprie radici nella volontà di perseguire l’affermazione dei diritti al lavoro e all’autodeterminazione degli utenti dei diversi servizi dell’Istituto "Madre della Divina Provvidenza" dei Padri Passionisti di Agazzi, andando ad attivare un centro autorizzato a svolgere mansioni di imballaggio e di confezionamento di generi non alimentari per conto terzi.

Il laboratorio 27Lab si trova in località Agazzi 151/A dove ha preso il via un’attività professionale organizzata come una vera e propria azienda con il coordinamento di personale responsabile e con inserimenti lavorativi. "Quella di 27Lab - ha commentato Lucia Tanti, - è un’esperienza molto significativa che si inserisce nel più vasto progetto dedicato a lavoro e disabilità, sviluppato su mandato del Comune dalla Fondazione Arezzo Comunità, in collaborazione con Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. L’obiettivo del Comune è moltiplicare le esperienze che tengono insieme formazione e lavoro calibrato per persone con diversa abilità".