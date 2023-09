Nasce eConnect: il catalogo online di Cna digitale per connettere le eccellenze

Arezzo, 7 settembre 2023 – CNA lancia un progetto per censire Imprese e Professionisti dell'Unione Comunicazione e Terziario Avanzato utile a trovare partner commerciali e collaboratori.

Le risposte all'indagine saranno raccolte in un catalogo online dove sarà possibile trovare i profili dettagliati e i contatti degli associati CNA che operano nei mestieri della comunicazione e del terziario avanzato. Con questo strumento sarà possibile conoscere le numerose realtà presenti in provincia di Arezzo e creare sinergie per far crescere il tessuto imprenditoriale anche in termini di digitalizzazione, innovazione e brand identity - interviene Lorenza Ricci, Presidente CNA Fotografi Arezzo e Toscana.

L’Unione Comunicazione e Terziario Avanzato è molto variegata rispetto alle tante attività che contiene, abbiamo, quindi, ritenuto opportuno promuovere una mappatura degli associati per meglio conoscere le diverse attività e specializzazioni - commenta Roberto Del Furia Presidente CNA Comunicazione e Stampa Arezzo.

In un momento di grandi cambiamenti, dove le imprese sono portate ad attivare un percorso di transizione digitale, ad innovarsi e a cambiare il modo di presentarsi e raccontarsi ai propri clienti, anche con la possibilità di usufruire di fondi regionali, nazionali ed europei, può essere utile sapere, all’interno dell’associazione, a quali professionisti potersi rivolgere - aggiunge Antonio Giani, Presidente CNA Digitale Arezzo.

La partecipazione è volontaria e gratuita, per aderire è sufficiente consultare il sito di CNA o contattare l'associazione allo 05753291.