Narrare la Generazione 2.0. Il Festival del libro in viaggio tra gli autori contemporanei

Appuntamento a Bibbiena dal 19 febbraio al 10 marzo, per il Festival del Libro che quest’anno avrà come tema "Narrare la generazione 2.0: scoperte letterarie dei giovani di oggi". Sarà un viaggio nel mondo della letteratura contemporanea quello che partirà tra poche settimane, con un focus speciale sui giovani: la Generazione 2.0. Il festival offrirà una varietà di generi letterari: dalla narrativa alla poesia, dai romanzi grafici ai saggi, per mostrare una panoramica completa delle diverse voci che raccontano la realtà giovanile. La rassegna si snoderà in diversi luoghi di Bibbiena. Eventi in programma ad esempio all’interno della Biblioteca Giovannini, ma anche all’interno del teatro Dovizi, oltre che al Museo Archeologico del Casentino, alla casa comunale. Ma il Festival del Libro interesserà anche Soci con il cinema e i suoi spazi pubblici.

"Con il coordinamento del Mondadori Point di Ponte a Poppi e l’aiuto di esperti accreditati come Katia e Gabriele – commenta l’Assessore alla Cultura del Comune di Bibbiena Francesca Nassini – il coinvolgimento di Nata Teatro, la Cooperativa Oros, la Biblioteca e professionisti come il fumettista Giuseppe Scapigliati, la nuova edizione è l’espressione della volontà dell’amministrazione di far crescere ancora questa realtà che, in poco tempo, si sta posizionando su livelli più ampi e sta attraendo anche autori importanti. Siamo felici di poter dare a Bibbiena e al Casentino un evento di qualità dedicato ai nostri giovani e alle scuole di tutta la provincia. L’impegno del Comune è stato notevole anche in questa occasione ma l’orgoglio di aver reso unico e autorevole un evento partendo dalla base di una mostra storica, ci rende assolutamente orgogliosi. Queste sono eredità che riteniamo possano essere di valore per tutti".

La rassegna, che proporrà un’offerta editoriale d’eccellenza, e che vedrà l’alternarsi di laboratori di scrittura, ma anche di letture animate, spettacoli teatrali, così come di presentazioni di libri e incontri con gli autori, e dibatitti, si conferma uno dei punti di riferimento del territorio nell’ambito delle manifestazioni editoriali per bambini e adolescenti. Un evento che intende richiamare numerosi appassionati non solo della vallata ma più in generale di tutto il territorio Aretino e non solo.

Sara D’Alessandro