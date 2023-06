Nada e i finalisti Strega in Fortezza Si allarga il parterre dei protagonisti Passioni con Pupo e Sabina Guzzanti

di Alberto Pierini

Il suo cuore è uno zingaro, se non altro perché con quel pezzo, firmato Migliacci, ha vinto Sanremo, in tandem con Nicola Di Bari. Un cuore con il quale Nada (foto a destra) ha attraversato tante stagioni della musica italiana: con l’abbrivio di chi è partita giovanissima, a 16 anni già a cantare l’immortale "Ma che freddo fa". Freddo praticamente escluso il 28 luglio, quando conquisterà il tetto della città. Sì, c’è anche Nada nel cartellone dell’estate aretina: un cartellone mosaico, guadagna una tesserina al giorno e che solo domani sarà annunciato dalla Fondazione Guido Monaco.

Un viaggio nella musica e non solo: e che ora unisce la cantante toscana, sia pur di mare, a Massimo Ranieri, ad Alice con la sua serata dedicata a Battiato. O a Raffaella Carrà, per un omaggio all’artista scomparsa che ha avuto successo in mezza Italia. Un carosello di eventi nel quale forse non c’è l’evento che spacchi, e d’altra parte proibito in Fortezza per motivi di capienza, ma affolla le serate estive lasciando pochi posti vuoti.

Un quadro nel quale trova posto anche il Petrarca, forte del suo nuovo impianto di condizionamento: l’appuntamento è ambizioso già nella data, il 4 luglio, giorno dell’indipendenza americana. Non casuale: perché sarà un omaggio a Broadway, in un tour tra Gershwin ed Ellington, con pezzi davvero indimenticabili come Porgy & Bess, musical famosi come Sister Act o il recente "I Miserabili". E un omaggio a Ennio Morricone, con il brano di The Mission chissà perché allora escluso dall’Oscar.

Un cartellone che comunque si aprirà nella prima parte di luglio con il Mengo: che manterrà la sua location conquistata a fatica, quella del Prato, che consente di ritagliare circa quattromila spettatori. Prato che sarà l’arena anche di Ranieri, il cui target va ben oltre gli 800 spettatori della Fortezza.

Spettatori ai quali sarà riproposto il parterre dei finalisti del Premio Strega, tutti presenti come in altre piazze della Toscana domenica 25 giugno.

E intanto prende corpo anche il menu di Passioni: il Festival molto seguito dalla prima edizione parte il 24 giugno, e come il Tour de France sceglie una bandiera a scacchi esotica. Il borgo di Barbiana, il paese di don Milani, in un viaggio alle radici di un sacerdote che ha lasciato il segno. Poi il cartellone tradizionale e la sua location più amata, quella dell’Arena Eden, che ha il fascino di essere in pieno centro. I nomi forti non mancano.

Ci sarà l’artista nostrano più amato, Pupo: il 30 giugno parlerà e canterà, in un mix che lui sa condire, e ricavato al cinema Eden. Ci sarà Sabina Guzzanti (prima a sinistra) il 29 giugno, ormai orfana di una delle sue imitazioni di punta, quella di Berlusconi, ma ricca di personaggi da proporre. E ancora Paolo Hendel (a fianco) mercoledì 28 giugno, con uno spettacolo teatrale su Calvino, al centro anche di un tour sulle strade. E torna un regista aretino di punta come Francesco Niccolini, nel nome di don Milani. E tante altre chicche: anzi, passioni naturalmente.