Muzzi racconta lo sport inclusivo

Francesca Muzzi, giornalista del Corriere

di Arezzo e scrittrice, ha incontrato gli studenti del Galilei di Poppi che si occupano dell’ufficio stampa del Festival del libro insieme ai colleghi dell’Isis Fermi di Bibbiena che curano il podcast. La scrittrice , che sarà al Festival del Libro di Bibbiena l’11 marzo alle ore 21 con il suo libro "Giochiamo anche noi. L’Italia del calcio gay", ha messo in relazione le problematiche a cui ha dovuto far fronte per affermarsi nel mondo del lavoro con quelle in cui si imbattono i calciatori gay. Nel libro racconta storie di tanti ragazzi dilettanti, e di alcuni professionisti, dichiaratamente gay, spiegando ai lettori che: "Ciò che troverete qui è tutto vero, dietro ogni storia ci sono ragazzi in carne e ossa".

La giornalista si è detta inoltre molto felice di aver potuto portato questo libro all’interno delle scuole.