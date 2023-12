Musiche dal mondo con Florence Guitar . Symphonietta

In occasione della Festa della Toscana 2023 nuovo appuntamento con la musica a cura di Associazione Culturale Dima in collaborazione con il Comune di Bucine e il Teatro Comunale locale. Stasera alle 18 ci sarà Florence Guitar Symphonietta in Apatride Musiche dal Mondo. L’evento è realizzato grazie al contributo di Regione Toscana – Bando per la tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell’antifascismo e della Resistenza, di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli – nell’ambito del Progetto Musica e Memoria – L’Arte della Memoria. L’iniziativa rientra tra quelle previste in occasione dell’80° dalla strage nazi-fascista del 29 giugno 1944 a San Pancrazio, Civitella in Val di Chiana e Cornia per la quale Dima, insieme ai Comuni di Bucine e Civitella, il Conservatorio Statale di Musica "L. Cherubini" di Firenze, Hochschule für Musik di Saarbrücken, – Germany, Förderverein Musik und Kunst am Zauberberg e.V., ISIA Firenze, The Rogatchi Foundation, Associazione Culturale IUBAL e Associazione Eva con Eva Onlus stanno sviluppando il progetto della costituzione di un’orchestra formato da giovani studenti provenienti da Italia e Germania, in un’ottica multidisciplinare di incontro-confronto, scambi culturali tra istituzioni e di sensibilizzazione alla Memoria.