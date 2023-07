Musica: tra i vicoli la meglio gioventù europea

Il più grande ha 19 anni, il più piccolo ne ha 12 ma ne dimostra certamente di più. E’ la forbice dentro la quale si muove la Esyo: cos’è? Beh, come al solito un gioco di iniziali. L’European Spirit of Youth Orchestra. Lo spirito europeo dell’orchestra giovanile. Europeo davvero, dentro ci sono ragazzi di 21 Paesi. E spesso e volentieri tanti italiani e anche alcuni aretini.

E stavolta passano anche da noi. Il concerto è fissato per mercoledì a Lucignano. Un mercoledì da leoni. Perché dalle 21 si esibiranno in quello che chiamano Flash Mob ma in realtà è un concerto in piena regola.

Un concerto per due: la grande musica ma anche i vicoli e le strade del borgo perfetto, quello di un paese la cui trama urbanistica è rimasta intatta nel tempo.

Una serata da non perdere, sotto la Igor Coretti Kuret. E’ lui a guidare l’orchestra, "babbo" di decine e decine di strumentisti. Questa idea ha cominciato a impiantarla nel 1989, aprendo la scuola estiva per giovani musicisti. Progressivamente è diventata il nucleo dello?orchestra Sinfonica dei giovani musicisti europei. E ha fatto centro. Nel dicembre del 2007 ha vinto la Medaglia d’Oro dell’Europa proprio per questo risultato.

L’Europa s’ha da fare ma forse passa più da questo lavoro gomito a gomito con tanti coetanei che da un convegno. Tra gli altri ne è convinto Uto Ughi. "Un progetto musicale formativo di alto contenuto artistico che reputo unico nel panorama musicale europeo. Una straordinaria realtà, senza eguali tra le orchestre giovanili". La firma di un violinista ad un altro violinista, quello stesso Kuret che è tra i virtuosisti dello strumento.

Un fenomeno, che qua e là anima le piazze, con una scossa che le attraversa. L’altro ieri erano a Cremona, bersagliati dalle richieste di bis. Mercoledì saranno a Lucignano. Lo spettacolo si chiama "United Together": uniti insieme, quasi un abbraccio plastico nello stesso nome. Con Paolo Rumiz hanno fatto un tour dei "Tamburi di pace" e questo gli ha guadagnato un’onorificenza dal Presidente della Repubblica. Medaglie dai 12 ai 19 anni, da appendere in fondo al letto.