Musica, sport e ballo Il quartiere Sant’Andrea fa festa per tre giorni

di Francesco Tozzi

"Sant’Andrea in festa" è la novità di quest’anno del giugno sangiovannese. Da domani a lunedì 19 giugno una tre giorni di eventi animerà per la prima volta il quartiere a nord della città. L’evento è curato dalla Pro Loco di San Giovanni in collaborazione con le realtà imprenditoriali del territorio. Il programma della manifestazione è fitto di appuntamenti. Si inizia dunque questo sabato alle 16, con l’inaugurazione aperta al pubblico del centro polivalente Sant’Andrea, mentre alle 17 si terrà l’esibizione di ballo e danza a cura di Esd by H901. La giornata si chiuderà con l’Aperitivo Viola alle 19, promosso dall’associazione Solo Viola, gruppo Valdarno e con il dj set anni ’70 e ’80 alle 22 di Enrico Tagliaferri, storico disc jockey di Radio Mithology. Domenica 18 giugno, invece, dalle 10 alle 13 saranno organizzati corsi di pilates, total body e zumba a cura di H901. Alle 15 si scaldano i motori per l’esibizione di go-kart con Oracle Racing Sgv, mentre alle 22 spazio alla musica con la tribute band MondoLiga. Per tutta la giornata di domenica rimarrà allestito il mercatino del Calcit. Lunedì 19 giugno alle 17 partirà la camminata alla scoperta del territorio di San Giovanni organizzata dalla Pro Loco, poi alle 19 è previsto il convegno medico dal titolo "L’infortunio del runner", organizzato dall’istituto radiologico Valdarno mentre dopo cena, alle 21, si terrà la sfilata degli occhiali da sole e da vista di Ottica Vannelli.

Grande attesa infine per l’evento clou che si terrà alle 21,30, con la proclamazione di Miss San Giovanni. La vincitrice potrà accedere alla finale regionale, valida per la selezione nazionale di Miss Italia. "Come Pro Loco – ha commentato il presidente Massimo Pellegrini – lavoriamo per creare eventi di socialità e intrattenimento non solo nel centro ma anche nei vari quartieri di San Giovanni. Sant’Andrea in festa è un evento organizzato con imprenditori, professionisti, aziende e associazioni del territorio per mettere in risalto quelle che sono le potenzialità di un quartiere che ospita attività sportive, industriali e di servizio e che è uno dei più belli e curati del comune". "Sant’Andrea in festa – hanno dichiarato Alessandro Canu dell’Antico Forno Canu e Federica Tavanti dell’Istituto radiologico Valdarno, partner dell’iniziativa – vuole diventare un appuntamento fisso per questo quartiere che oltre alle importanti strutture sportive è tornato ad essere un sito brulicante di attività produttive e strutture pubbliche. Là dove tutto l’anno si gareggia in palazzetti, campi sportivi, oppure si studia per accrescere la propria cultura, il 17-18-19 giugno sarà una grande festa per le famiglie con un programma di eventi pieno di momenti da vivere in allegria".