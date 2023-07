Musica oggi sulle rovine del Duomo Vecchio Al Pionta il violoncellista Duccio Dalpiaz

Proseguono i concerti dell’Associazione Le 7 Note. Oggi appuntaento al Parco del Pionta, luogo in cui la Scuola di Musica Le 7 Note ha la propria sede. Da anni l’Associazione si batte per la riqualificazione del Parco attraverso arte, musica e cultura. Oggi alle 19 presso l’Area Archeologica del Duomo Vecchio aperta straordinariamente per l’occasione su concessione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, si esibirà il violoncellista Duccio Dalpiaz. Anche lui vincitore di Attraverso i Suoni, Dalpiaz eseguirà musiche di Bach e Ligeti, ingresso libero. Il 10 luglio tornano invece i concerti alla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Arezzo di Piazza San Francesco.