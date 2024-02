Musica internazionale . Il Festival a Casa Bruschi

Si apre domani alle ore 21 al Museo Casa Bruschi il Festival Musicale Internazionale con un concerto del pianista Arsenii Mun che, a soli 24 anni, è il vincitore assoluto del 64° Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni 2023, uno dei concorsi più prestigiosi del mondo. All’unanimità la giuria gli ha assegnato anche il Premio Arturo Benedetti Michelangeli, circostanza che non si verificava da quasi trent’anni. Russo di San Pietroburgo, ha studiato al Conservatorio Rimsky-Korsakov di San Pietroburgo ed ha proseguito la sua formazione alla Juilliard School of Music di New York, dove studia ancora con Sergei Babayan, il leggendario pianista armeno-americano. Mun è compreso nella rosa dei pianisti che la Deutsche Grammophon Gesellschaft lancerà in occasione del 125 anniversario della sua fondazione.

Un esordio che la dice lunga sul valore di questa diciannovesima kermesse musicale, che, organizzata anche quest’anno da Roberto Pasquini dell’Associazione Musicisti Aretini, si presenta forse come la migliore di sempre. "Il Festival - ha dichiarato Luca Benvenuti, presidente della Fondazione Ivan Bruschi - è l’evento di punta della Fondazione e risponde alla logica di promozione delle attrattive del Museo con l’esibizione di artisti giovani di riconosciuto livello internazionale". Benvenuti ha colto l’occasione per annunciare l’apertura al pubblico di una mostra di importanti artisti del Novecento: arte e musica, un connubio di grandissima caratura artistica e un’operazione culturale assolutamente degna della città di Guido d’Arezzo! Roberto Pasquini, per parte sua, ha sottolineato l’importanza di un evento che farebbe bella figura nelle sale da concerto e nei teatri più prestigiosi di tutta Italia perché "tutti portano con sé -ha detto- le emozioni provate e fatte provare a Berlino come a Londra, Parigi e New York". Il Festival proseguirà il 9 marzo col violoncellista Ettore Pagano (primo premio al Concorso internazionale Khachaturian) e dal pianista Maximilian Kromer. Il 22 marzo si esibirà Giacomo Menegardi, Premio Venezia 2023. Seguiranno il 5 aprile il violinista Simon Zhu, vincitore del Concorso Internazionale Paganini; il 28 aprile il Trio Orelon, primo premio al Concorso Internazionale ARD 2023 di Monaco di Baviera e il 10 maggio lo stesso Roberto Pasquini al flauto con l’Ensemble Sezione Aurea. Info [email protected]

Claudio Santori