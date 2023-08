Musica e vino Quattro eventi

Al via a Cortona "Note di Vino", iniziativa di Terre d’Arezzo music festival organizzata dalla Strada dei vini di Cortona con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Quattro gli appuntamenti dedicati alla musica e alla cultura enologica. Il primo è in programma dmani alla cantina La Braccesca. È qui che si terrà il concerto di Marjan Duzel "Parafrasi sul Dies Irae" (con brani di Mozart, Beethoven, Chopin, Liszt). La formula prevede alle 19,30 la degustazione di vini con abbinamenti gastronomici e alle 21 il concerto. Ðuzel è uno dei più affermati pianisti della nuova generazione croata, attualmente insegna Pianoforte all’Accademia Musicale "Juraj Dobrila" di Pola, è direttore artistico e professore della Ardea International Summer School di Capljina. Gli altri appuntamenti sono in programma il 7, il 14 e il 22 settembre.