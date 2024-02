Musica da camera. Arezzo Nascosta tornano i concerti

Torna la stagione di musica da camera "Arezzo nascosta". L’appuntamento sarà ancora una volta nei luoghi più inusuali della città che apriranno le porte alla musica. La rassegna è realizzata da Oida, l’Orchestra Instabile di Arezzo e proporrà al pubblico un percorso di cinque tappe, più un evento ospite, in cui le varie formazioni da camera saranno protagoniste in spazi a volte inusuali, ma sempre rivolgendo agli spettatori un messaggio di bellezza, curiosità, e scoperta.

A fianco della musica, ogni volta ci sarà un’azienda, un luogo, ed una voce della città che accompagneranno il pubblico anche in una visita guidata. Continuerà anche in questa edzione di Arezzo Nascosta la collaborazione con la delegazione Ais Associazione Italiana Sommelier, di Arezzo che proporrà per ciascuna data, una degustazione di vini in linea con il programma.

Si parte domenica 3 marzo con il concerto di Oida Jazz Quartet che presenta "Miles’ stones: omaggio a Miles Davis" presso la Vestri Chocolate srl. Si prosegue domenica 17 marzo con il "Trio sol" che proporrà "Wunderkammer", musiche dal mondo tra ‘800 e ‘900 presso la sede di Teletruria.

Il terzo appuntamento è in programma domenica 24 marzo con l’Insieme vocale Orophonia con "Tra Sogno e Passione", il concerto si svolgerà presso la Chiesa di Sant’Agnese. Il concerto successivo si terrà domenica 7 aprile con "Spazio giovani" presentato da "disasTrio" e dal Quintetto Zer’O presso Spazio Seme in via del Pantano, mentre domenica 14 aprile il Duo Argentino eseguirà "Paesaggio Argentino" presso "Fabbri Vivai".

La rassegna si conclude domenica 21 aprile con un evento speciale che vede ospite l’evento "Viaggio nella coralità contemporanea" organizzato dall’Insieme vocale Tourdion al Teatro Vasariano. Le visite guidate inizieranno alle 16,30 e la partecipazione deve essere prenotata all’indirizzo: [email protected], mentre i concerti si svolgono alle ore 17,30 con ingresso libero.

