Musica con la Dima a Casa Petrarca

Fino a domani, prende forma e sarà visibile la residenza artistica al Centro Interculturale "Don Torelli" di San Pancrazio, a Bucine: un progetto di scambio culturale tra il Dima Ensemble dell’Accademia Culturale Dima e la JugenGuitarrenOrchster-Hamburg JGOH dalla Germania, con la partecipazione straordinaria della Florence Guitar Symphonietta FGS del Conservatorio Statale di Musica "Cherubini". L’obiettivo dell’attività di scambio è un incontro, in un’ottica di internazionalizzazione, tra ensemble chitarristici fortemente voluta dal Direttore Christian Moritz della JGOH, da Giorgio Albini che cura il progetto della FGS e i docenti del Dima Ensemble Serena Meloni e Roberto Rossi. Momenti di incontro, lezioni e masterclass nella sede Dima di Casa Petrarca e al Centro Interculturale "Don G. Torelli" di San Pancrazio. Stasera alle 19:30 sarà restituito al pubblico l’intenso lavoro di scambio e di studio con un concerto nella sede Dima di Casa Petrarca, in via dell’Orto 30 ad Arezzo. Si esibiranno le singole compagini orchestrali e ci sarà spazio anche per un momento di condivisione musicale d’insieme.