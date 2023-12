Musica, cioccolato e "illuminazioni spaziali" per le festività

Al via il primo weekend targato "Natale Spaziale": il ricco cartelloni di eventi che per le feste animerà la città di Castiglion Fiorentino con iniziative culturali, artistiche e d’intrattenimento per un pubblico di tutte le età. Il primo fine settimana sarà caratterizzato dalla Fabbrica di cioccolato: un’esperienza sensoriale unica nel suo genere che, dal pomeriggio di oggi, delizierà gli occhi dei visitatori con le sue installazioni e il loro palato con tante prelibatezze a base di cioccolato.

L’evento sarà, inoltre, arricchito da laboratori creativi e artisti di strada che contribuiranno a creare un’atmosfera magica. Il programma va avanti anche la presentazione del nuovo libro dell’autore castiglionese Antongiulio Banelli dal titolo "Castiglion Fiorentino nelle tempeste d’acciaio", in calendario sempre oggi alle ore 18 negli spazi del Museo Civico Archeologico, e l’annuale Cena dal Gusto di Beneficenza che si terrà alle 20.30 alla Polisportiva Montecchio Vesponi: un’iniziativa a carattere solidale il cui ricavato sarà interamente devoluto per sostenere le famiglie in difficoltà seguite dal Centro di ascolto della Caritas di Castiglion Fiorentino.

Sabato 2 dicembre, alle ore 17, la Biblioteca Comunale sarà la volta del progetto Nati per Leggere, un ciclo di letture a tema natalizio dedicate ai più piccoli; mentre, sempre alle 17, a Le Santucce ospiterà il convegno "Archivio diffuso – Le macchine della bonifica".

Organizzata in collaborazione con il gruppo archeologico della Valdichiana, la conferenza, a cui prenderanno parte l’ingegnere Alessandro Berni e il dottor Andrea Bigazzi, oltre all’assessore alla Cultura Massimiliano Lachi, ripercorrerà la storia dell’allacciante dei rii castiglionesi attraverso una serie di documenti, tra cui l’album fotografico di Domenico Violi.

Infine, domenica 3 dicembre, dalle 15.30, nel centro storico risuoneranno le note dei cosiddetti "carolers", musicisti itineranti in costume.

Luca Amodio