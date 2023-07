Tre giornate di musica, incontri e fumetto. Torna per il terzo anno Malpighi Festival, dove i giovani sono protagonisti. Appuntamento al parco di via Malpighi da oggi a domenica a ingresso libero. La musica ila mattina con la classica di Oida e in show la sera. Poi i corsi di event management, videomaking, fotografia, fumetto, teatro, con spettacolo finale domenica, talk giornalieri con professionisti del mondo artistico e culturale.Durante la tre giorni, la mostra "Voci e Visioni - Un viaggio nei fumetti" di Ilaria Pugi. Sarà inaugurata oggi alle 18,30, alle 19 aperitalk con Gabriele Spadini light designer, alle 19,45 Giovanni Toscano, poi 20,40 Bianco e alle 22 Dente.