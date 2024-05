"Musica al Centro in progress", i giovani talenti in concerto

Ancora giovanissimi musicisti dalla Scuola di Musica di Fiesole in arrivo per "Musica al Centro in progress". Appuntamento oggi sabato 18 maggio alle ore 17,30 presso la Saletta Concerti del Centro Studi Musicali della Valtiberina a Sansepolcro. "È con molto piacere che ospitiamo nuovamente per il ciclo "Musica al Centro in progress", la docente di Musica da Camera con Pianoforte della Scuola di Musica di Fiesole Katja Todorow che presenterà il Trio Kalamìta e il Trio SBK, entrambe le formazioni composte da giovanissimi esecutori iscritti al suo corso. La prima, il Trio Kalamìta, ha debuttato in concerto lo scorso anno proprio per la nostra rassegna, mentre la seconda, il Trio SBK, è alla sua prima esibizione pubblica all’esterno della scuola di Fiesole. La proposta oltre che a presentare l’esecuzione di due trii di raro ascolto, rispettivamente il BorneTrio in Sol min. Op. 31 di Fini Henriques e il Trio in La maggiore Op.16 di Paul Chabeaux, ci condurrà in una sorta di dialogo a cura della docente, attraverso una serie di riflessioni sulle affinità tra una formazione musicale da camera e la nostra società. Tutto ciò risulterà di estremo interesse per i giovani studenti di musica ma anche per le loro famiglie, chiamate a sostenerli, stimolarli e a mediare nel miglior modo tra le varie possibilità di approccio al percorso di studi musicali che può divenire, se vissuto nel modo giusto, un’autentica occasione di crescita individuale e collettiva in vari ambiti, non solo artistici. Ma veniamo ai giovani esecutori: si esibiranno il violinista Raffaele Sorrentino, il violoncellista Emanuele Battaglia ed il pianista Sidartha Kalsi, provengono rispettivamente dalle classi di strumento di Marina Raimondi, Sandra Bacci e Antonino Siringo, mentre la violinista Ellen Di Claudio, il violoncellista Giulio Jasman e il pianista Lorenzo Gorgoni (Trio Kalamìta), dalle classi di Eva Erna Szabo, Alice Gabbiani e Luigi Manaresi". L’evento è come sempre ad ingresso libero.