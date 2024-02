Musica al Centro con i ragazzi del liceo musicale

Secondo appuntamento del ciclo Musica al Centro "In progress" 2024 con l’esibizione degli allievi del Liceo Musicale Petrarca di Arezzo. Il programma è estremamente vario: dal solo pianoforte al quintetto con archi fino all’orchestra d’archi e una nutrita schiera di percussionisti. Saranno coinvolti oltre 30 studenti del corso musicale, giovani ma molto agguerriti. Nel programma che vede tra gli altri autori come Field, Beethoven, Rachmaninov e Chopin, non mancherà il consueto omaggio a Giacomo Puccini come previsto per l’intera stagione di concerti e saggi del Centro Studi Musicali della Valtiberina. Coadiutori dell’orchestra i due docenti del Liceo Musicale di Arezzo Lorenzo Rossi e Alessio Tiezzi. Il Centro Studi Musicali della Valtiberina ringrazia il Liceo Musicale Petrarca per la preziosa collaborazione e per l’ennesima occasione di interazione che aveva avuto già dei precedenti con la partecipazione di alcuni loro studenti a passate edizioni del Concorso Internazionale Pianistico "Maria Giubilei", alcuni dei quali risultati vincitori di premi, e lo scorso anno alla Masterclass tenuta dal violinista americano David Russell sempre per il Centro Studi Musicali della Valtiberina. L’evento che si terrà sabato 24 febbraio alle 17,30 a Sansepolcro presso l’Auditorium di Santa Chiara, è come di consueto ad ingresso gratuito.