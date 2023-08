Al via Phoenix Fest a San Giovanni Valdarno. Stasera protagonista in piazza Masaccio sarà Lucio Corsi, artista che mescola il cantautorato, al folk pop e al glam rock in un sound figlio di interessi ed influenze musicali estremamente diverse. Sullo stesso palco saliranno dalle 20 anche i Flame Parade e i Tob. Domani invece si esibiranno Lango & Klaudio vvs e il duo punk rock Social Tedio + Vanz per poi lasciare spazio al rapper fiorentino Shama24K. L’ingresso è gratuito. Ogni sera si parte dalle 20. Il festival di musica contemporanea rock, pop e rap è organizzato dal Comune di San Giovanni Valdarno con Ferramenta Dischi.