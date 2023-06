Arezzo, 20 giugno 2023 – Una serata di festa e di confronto dedicata al mondo giovanile aretino. L’appuntamento è fissato tra le 18.00 e le 22.00 di giovedì 22 giugno quando la Casa dell’Energia ospiterà “Music Energy & Art” che, promosso insieme a Futuro Aretino, vuole configurare un’occasione di condivisione di arte, musica e progettualità per il futuro della città.

La comune volontà degli organizzatori, infatti, è di aprire l’estate con un momento conviviale volto a valorizzare le capacità, le idee e i talenti dei giovani attraverso la previsione di un programma incentrato su di loro secondo il modello della peer education.

Il cuore di “Music Energy & Art” sarà l’incontro tra associazioni e cittadini aderenti alla rete del Patto Educativo, il progetto proposto da Futuro Aretino per stimolare l’organizzazione di iniziative rivolte alle giovani generazioni per sensibilizzare verso comportamenti responsabili e consapevoli come strategie anche per prevenire fenomeni negativi quali bullismo e cyberbullismo.

L’iniziativa sarà inoltre un’occasione per promuovere un divertimento “sano” e “senza eccessi” attraverso le note di giovani musicisti e cantanti aretini quali Giacomo Danzi, Aurora Gallorini, Novella Palazzeschi & Energy House, con la conclusione di un dj set di Gemma Bui.

Un ulteriore arricchimento arriverà dalla possibilità di ammirare la collettiva fotografica “Panysm - (Wo)Man Through Nature” che vivrà la sua serata conclusiva e che permetterà di assistere all’esposizione delle opere di cinque artiste per indagare sul rapporto tra uomo, natura e ambiente.

La convivialità sarà, infine, garantita da apericena e buffet allestiti negli spazi della Casa dell’Energia. «La Casa dell’Energia - commenta il fondatore e titolare Fabio Mori, - vuole essere anche un laboratorio per sviluppare nuove idee e valorizzare le “buone pratiche” che emergono dal tessuto cittadino, a partire dai giovani. L’evento organizzato con Futuro Aretino risponde proprio a questa finalità, andando a proporre un’occasione di incontro all’insegna dell’arte, della musica e del “sano” divertimento».