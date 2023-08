Museo di arti e mestieri a Sansepolcro, Confesercenti aderisce al progetto

Arezzo, 2 agosto 2023 – Confesercenti ha aderito al progetto della realizzazione del Museo di arti e mestieri a Sansepolcro.

Un'iniziativa di largo interesse finalizzata alla promozione del territorio e alla valorizzazione sia delle tradizioni ma al tempo stesso delle professionalità racchiuse nei mestieri, nella convinzione che il saper fare sia un valore da tramandare nell'interesse della crescita economica.

“Abbiamo riconosciuto” spiega Chiara Cascianini responsabile della Confesercenti Valtiberina “il valore del progetto legato al museo di arti e mestieri di Sansepolcro. Grazie all'amministrazione comunale e all'Accademia Enogastronomica della Valtiberina prenderà forma il museo nelle sale dell'ex convento dei Servi di Maria”.

“A Sansepolcro” aggiunge Matteo Tarducci presidente della Confesercenti Valtiberina “quindi l'iniziativa potrà concretizzarsi sia come polo attrattivo di interesse turistico ma anche come fulcro di valorizzazione delle arti e dei mestieri intorno ai quali poter promuovere e sviluppare i valori della laboriosità e del saper fare che hanno caratterizzato e che caratterizzeranno in futuro lo sviluppo economico promuovendo le tradizioni anche produttive e commerciali del territorio.

Da parte di Confesercenti è un onore poter collaborare all'iniziativa promossa con professionalità dall'Accademia Enogastronomica della Valtiberina”.