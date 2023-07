Museo Arti "Va trovata un’altra sede"

SANSEPOLCRO

Sulla realizzazione del Museo di Arti e Mestieri nell’ex convento dei Servi di Maria a Sansepolcro interviene l’ex sindaco biturgense Daniela Frullani (nella foto), in qualità di presidente del Centro Studi Musicali della Valtiberina, che attualmente ha sede negli stessi locali. "La nostra associazione ha la sede da 7 anni in questo edificio – ha dichiarato la Frullani in un post su Facebook – e non voglio dubitare che il Comune farà di tutto per trovare un’altra degna sede alla scuola comunale di musica, che quest’anno ha sviluppato una corposa attività e al Centro Studi Musicali. Dubito semmai che il trasferimento possa essere effettuato in tempi così brevi e che la nuova sede possa essere all’altezza delle aspettative di crescita culturale che cerchiamo di offrire alla città. Come presidente del Centro Studi ho inteso condividere la mia preoccupazione".

Sulla vicenda arriva la risposta dell’amministrazione, la quale si dichiara "convinta della bontà del progetto del Museo di Arti e Mestieri e che la sede sia quella più idonea, come del resto hanno evidenziato da subito anche alcune categorie economiche. Crediamo altresì che il lavoro del Centro Studi Musicali sia meritevole del supporto dell’amministrazione, che – a quanto risulta – ha già individuato la nuova sede negli ampi spazi di Palazzo Pretorio. Un luogo di prestigio, nel quale i lavori di adeguamento saranno a carico del Comune per rendere fruibili i nuovi locali per i primi giorni di settembre". Come si può notare, quindi, nessuno rimarrà a piedi; anzi, con volontà e senso di organizzazione è possibile superare qualsiasi problema e farlo in maniera tale da creare soluzioni che siano migliorative per tutti.