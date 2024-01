"Musei Vivi" per coinvolgere i visitatori

CASENTINO

Sostenere l’inclusione e l’accesso alla cultura attraverso il miglioramento della fruibilità e della visibilità dei luoghi d’arte, per avvicinare i turisti ma anche la comunità stessa, al patrimonio artistico e culturale esistente. È questo lo scopo del progetto "Musei Vivi" promosso dall’Unione dei Comuni Montani del Casentino, per valorizzare e diffondere la conoscenza dei beni culturali del territorio che fanno parte della memoria storica e che costituiscono risorse uniche e non rimpiazzabili. Si colloca in questo ambito il nuovo bando di Anci Toscana per il Servizio Civile Universale, che offre la possibilità a ragazzi e ragazze tra i 18 e i 28 anni, di vivere un’esperienza lavorando a stretto contatto con gli operatori impegnati nella gestione e promozione dell’Ecomuseo del Casentino. Un’esperienza dove i volontari, che riceveranno un compenso mensile e che saranno impegnati per cinque giorni alla settimana, per un totale di venticinque ore, vengono inseriti in progetti formativi con l’intento di incrementare il servizio di accoglienza, l’informazione e la visibilità delle strutture ecomuseali.

I ragazzi dovranno inoltre contribuire all’organizzazione di iniziative, percorsi culturali e collaborare alla gestione dei canali social e del sito del progetto. Un’opportunità per contribuire in prima persona alla valorizzazione e salvaguardia dei beni culturali presenti all’interno del territorio casentinese, che consentirà ai giovani selezionati di avvicinarsi al mondo del lavoro, rendendosi loro stessi protagonisti di progetti e attività.