Musei aperti a Ferragosto La no-stop degli affreschi

di Alberto Pierini

Ferragosto al museo. In genere non è la priorità di nessuno, purtroppo superata in curva da gite fuori porta, grandi mangiate e sagre al trionfo delle calorie. Però i turisti ci sono: ieri con una fiammata di presenze finora non familiare a luglio.

Perché se i risultati degli alberghi brillano, c’è un turismo scappa e fuggi che resta una delle chiavi vincenti della città. E su quel piano, difficile da misurare e complicato da pesare, il mese non sembra al livello di un anno fa. I primi miglioramenti con l’allentarsi del caldo: a 40 gradi chi arriva sverna in piscina, specie negli agriturismi delle vallate, a 30 ricomincia a scendere a valle.

Ma torniamo a Ferragosto, il cuore dell’estate. Gli Affreschi di Piero saranno visitabili. E non solo: le porte saranno aperte anche il mercoledì, generalmente giorno di chiusura. Confermando un trend che da luglio in poi vede una sorta di no-stop, sia pur con qualche interruzione, all’ombra dei colori di Piero. E’ il frutto di una sinergia forte. Da una parte il Polo Museale, con il direttore Stefano Casciu da tempo impegnato ad accelerare sul fronte delle aperture, e dall’altra la Fondazione In Tour, che alla promozione unisce l’impegno a giocare forte sul tavolo dell’arte.

Gli orari? Alla vigilia di Ferragosto gli affreschi, grazie alla direttrice Rossella Sileno, saranno visitabili dalle 9 alle 19, con ultimo ingresso possibile alle 18.30. Il giorno di Ferragosto i turni saranno concentrati al pomeriggio ma ci saranno: per l’esattezza dalle 13 alle 18, con ultimo spiraglio utile per entrare alle 17.30

Non solo: garantita anche l’apertura di mercoledì 16 agosto, uno di quei giorni che festivi non sono ma sono innestati in un movimento turistico importante. Ricordate la battaglia, risolta dallo stesso Casciu, per ridurre i giorni di chiusura ad uno solo? Beh, è il mercoledì. E d’estate ha visto le porte spalancate il 5, 19 e 26 luglio. Più ieri e proprio il 16 agosto9. Un segno di accelerazione evidente.

Per gli altri musei. L’Archeologico il giorno di Ferragosto farà una no-stop da far impallidire il Louvre: avanti dalle 9 alle 19.30. E per allora dovrebbero essere riaperti i cancelli solenni su via Crispi. Sono sbarrati ormai da qualche giorno: motivo? Delle cadute di rami, davanti alle quali si è scelta la linea della prudenza. Riapriranno dopo una decisa potatura.

Anche Casa Vasari onora il giorno festivo. Il tempio dell’artista, grande protagonista della prossima stagione, aprirà alla vigilia di Ferragosto dalle 8.30 alle 19,30, roba da feriali neri. E per Ferragosto dalle 8.30 alle 13.30.

Terzo giro: il Museo Nazionale di Arte Medievale e Moderna. Dimostra di essersi sbarazzato dalle ruggini che per anni non gli hanno permesso di volare. Apertura alla vigilia di Ferragosto dalle 8.30 alle 13.30 e apertura martedì 15 analoga, con ultimo ingresso alle 12.30. Un gioco di squadra al quale si uniranno anche tante altre gallerie, presentando una tavolozza di colori con pochi precedenti ad Arezzo. Non toglieranno spazio al pranzo: ma magari nel pomeriggio?