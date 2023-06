Musei a un euro e maxi-sbaracco Quando il centro si incendia di giovedì Negozi aperti e musica in piazza

di Maria Rosa Di termine

Una lunga estate di eventi per trascorrere ore piacevoli all’insegna della cultura e dello svago e vivere al meglio la città. A Montevarchi è stato presentato il cartellone di iniziative che fino al 15 agosto animeranno il capoluogo e le frazioni con una serie di manifestazioni organizzate coinvolgendo le associazioni di categoria e del territorio. Si inizia domani con la prima delle tre serate promosse dal Centro Commerciale Naturale in collaborazione con le categorie economiche e il Comune e intitolate "Il Giovedì facciamo centro". E il tema scelto per il debutto è "La notte dei tesori" con i musei cittadini visitabili al prezzo simbolico del biglietto di 1 euro, gratuito per gli under 18. "Abbiamo voluto valorizzare i beni culturali – ha spiegato il vicepresidente del Ccn Marco Cristofani – concordando con i tre poli museali e la parrocchia di San Lorenzo l’apertura serale del museo d’Arte Sacra, Paleontologico e Cassero per la Scultura, della Insigne Collegiata e della chiesa del Redentore.

I giovedì successivi, a saldi già iniziati, proseguiremo con "Lo sbaracco" con i commercianti che fino alle 23.30 esporranno la merce in strada e animazione per i più piccoli per concludere il 13 luglio con lo street food". Dal canto suo l’assessore Sandra Nocentini ha ricordato che "nella serata d’esordio l’Istituto Comprensivo Petrarca riproporrà la mostra sul Liberty e curerà con i propri alunni degli angoli musicali, mentre in piazza Varchi 5 autori di Artinvalle realizzeranno in diretta le loro opere". Vernacolo e spettacolo d’arte varia saranno i protagonisti di altrettanti momenti: il primo venerdì prossimo, alle 21, quando sul palco allestito sotto le finestre del municipio la compagnia N’Icchè Posso porterà in scena la commedia "La speranza è l’ultima a morire"; l’altro il 5 luglio, alla stessa ora, con il Coro Ginestra e Dintorni che proporrà nell’Anfiteatro del quartiere una versione riveduta e corretta de "I promessi sposi".

E ancora la musica con la quarta edizione della rassegna promossa dall’Associazione di Via dei Musei. "Da venerdì 7 luglio piazza Vittorio Veneto ospiterà "C’è musica in piazza" – ha ricordato il presidente Marco Agnolucci – musicisti di tutte le età e tribute band che per sei settimane si esibiranno in un repertorio pop e rock". Tra gli altri appuntamenti da segnalare la selezione di Miss Italia, lunedì 24 luglio, nell’ambito della tre giorni di festa in piazza Marchesi, e nello stesso periodo il Perdono di Levane. Domenica 6 agosto, infine, alle 6 tornerà il "Concerto all’Alba – saluto al sole" nella frazione di Moncioni. Chiusura a Ferragosto a Villa Galeffi con il recital Piano & voce.