Murales da record al centro sociale. Ora è il più grande della Toscana

BIBBIENA

"Growing in the sun light", il murales del centro sociale di Bibbiena Stazione è il più grande della Toscana. L’opera di street art realizzata grazie a un bando della Regione Toscana sulla rigenerazione urbana con i suoi 530 metri quadrati, è il più grande della Toscana e uno dei più grandi in Italia. A darne la notizia sono Ninjaz e Mozz, i due urban artist, che hanno realizzato l’opera. "Growing in the sun light è un’opera – spiegano – che prende ispirazione dal territorio del Casentino e dal nostro personale concetto di vita. L’opera è infatti costruita sul parallelismo che abbiamo colto tra la vegetazione e la vita di ogni essere umano. La vita umana, intesa come esperienza di crescita e cambiamento, è molto simile a quella di una pianta. Non è semplice crescere felici e rigogliosi, la vita presenta molti ostacoli, ma dobbiamo imparare a reagire e contornarci di positività. L’opera vuole essere un augurio per ogni bambino, di crescere rigoglioso come una pianta, ben radicata alle sue radici e ai suoi valori, ma pronta a crescere e cambiare, riuscendo così a realizzarsi in un contesto sociales empre più vario e complesso".

Soddisfatti di questo record del murales anche gli amministratori di Bibbiena.

"E’ stato uno dei progetti artistici e di rigenerazione urbana più belli tra quelli che abbiamo realizzato sul nostro territorio – dice l’assessore Francesca Nassini – Oggi sono felice di apprendere che questa stessa opera, che ha cambiato in meglio la nostra vita e quella di tante persone, possa avere anche un primato ovvero essere la più grande della Toscana. Credo che investire in bellezza e cultura ci consenta di fare passi avanti sulla strada dell’integrazione, della convivenza pacifica. Respirare, vivere nella bellezza ci rende migliori".

So.Fa.