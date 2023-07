Muore travolto in A1, il "pirata" va via Stava attraversando l’autostrada Chi lo ha colpito non si è fermato

di Maria Rosa Di Termine

La dinamica dell’incidente è ancora tutta da chiarire, ma c’è una certezza: chi giovedì scorso ha investito e ucciso Carmine Cutillo, 61 anni di Bucine, nel tratto autostradale compresotra il bivio della A11 Firenze Mare e la barriera di Scandicci in direzione Sud, non si è fermato a prestare i soccorsi. Sulle tracce del "pirata della strada" si sono messi sin dai primi momenti gli agenti della Polstrada di Firenze Nord che stanno indagando per risolvere il rebus e fare piena luce sull’ennesima tragedia avvenuta in A1.

Si cerca l’autista del veicolo, a quanto pare un mezzo pesante, che ha urtato il valdambrino e un aiuto potrebbe arrivare, oltre che dalle testimonianze di chi ha assistito alla drammatica scena, anche dalla rete delle telecamere di controllo del traffico posizionate lungo l’Autosole, come sempre congestionata nel nodo fiorentino, tanto più negli orari che coincidono con l’uscita da fabbriche e uffici.

Le telecamere in quella zona ci sono, eccome, essendo uno degli snodo più importanti dell’autostrada nel tratto fiorentino. C’è da capire se l’orientamento fosse felice in quel punto: e se soprattutto le immagini permetteranno di leggere esattamente la targa.

E l’altro ieri, poco dopo le 18.30, l’uomo stava proprio rientrando a casa da una giornata di lavoro in una ditta dell’hinterland del capoluogo toscano. Era al volante del Fiat Doblò dell’azienda quando ha parcheggiato in una piazzola di sosta a lato della carreggiata.

Ha spento il motore e, per cause al vaglio degli inquirenti che non escludono alcuna ipotesi, si è diretto verso le tre corsie di marcia nel tentativo di attraversarle. Forse un guasto che lo spingeva ad andare a chiedere aiuto? O un attimo di follia, lucido o senza considerare il transito vorticoso di quel tratto di autostrada? La risposta per ora non c’è. Di fatto arrivato in quella centrale, la prima riservata alle vetture in sorpasso, però, è stato colpito dal camion in transito che in seguito ha proseguito la sua corsa.

Nell’impatto il sessantunenne è stato sbalzato sull’asfalto con un volo di diversi metri, ricadendo pesantemente a terra, e ha riportato ferite che si sono rivelate gravissime e purtroppo fatali. A nulla di conseguenza sono valsi i tentativi di strapparlo alla morte compiuti dai sanitari dell’emergenza territoriale intervenuti immediatamente sul posto insieme alla Polizia Stradale e al personale di Autostrade per l’Italia.

La salma, quindi, è stata trasportata e composta all’obitorio dell’istituto di medicina legale di Careggi a disposizione dell’autorità giudiziaria per compiere gli accertamenti del caso. Nel frattempo la notizia rimbalzava fino al comune della Valdambra dove la vittima, sposato e padre di una splendida figlia, risiedeva da tempo. Originario di Benevento, Carmine Cutillo era ben inserito nella comunità e una persona conosciuta e stimata da tutti, come accade di solito nei piccoli centri.

Sconcerto, incredulità e partecipazione al dolore dei familiari sono stati i sentimenti prevalenti in paese per l’intera giornata di ieri appena si è appreso della tragica e prematura scomparsa. La morte del sessantenne arriva a meno di una settimana dal terribile tamponamento sempre in A1, ma tra Umbria e Toscana, nel quale ha perso la vita a soli 16 anni Kesia Buscema di Chiusi della Verna.