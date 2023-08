Muore schiacciato sotto l’albero Ne aveva tagliati tanti tutta la vita Riprova per fare un favore all’amico

di Gaia Papi

Travolto da un albero. È morto così ieri mattina Giuseppe Baracchi, 77 anni, di Pagliericcio, piccolo paese poco distante da Strada in Casentino. La tragedia nei boschi di Borgo alla Collina, nel comune di Castel San Niccolò, dove l’anziano stava aiutando un amico a potare una pianta.

Lo aveva già fatto moltissime altre volte nella sua vita ed era un esperto. Ma qualcosa è andato storto e il pensionato è rimasto schiacciato sotto il peso della pianta che lo ha travolto.

Baracchi si era alzato di buon’ora per arrivare con il fresco dall’altra parte del comune casentinese, rispetto alla sua abitazione. Un viaggio breve, appena una decina di minuti in macchina. Un conoscente, vista la sua lunga esperienza nel settore, gli aveva chiesto di aiutarlo a tagliare un albero e lui, sempre disponibile e pieno di entusiasmo, non si era tirato indietro, nemmeno questa volta. Pronto con i suoi attrezzi si è messo al lavoro di buona lena, poi, però, ad un tratto l’imprevisto. Il grosso albero che precipita e lo schiaccia. Una tragedia che non gli lascia scampo. Difficile ricostruire cosa sia successo ieri mattina a Borgo alla Collina.

Per farE luce sull’accaduto stanno lavorando i carabinieri di Bibbiena e di Poppi, arrivati sul posto insieme ai soccorsi. Di sicuro c’è solo che il grande albero ha travolto Baracchi, che in un istante si è trovato a terra schiacciato da quel peso. Immediata la chiamata alla centrale dell’emergenza urgenza della Asl. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza infermierizzata della Misericordia di Stia, e i vigili del fuoco. Nonostante i sanitari abbiano attivato tutte le manovre per rianimarlo, non è stato possibile nemmeno tentare un trasferimento d’emergenza all’ospedale. Giuseppe Baracchi non ce l’ha fatta.

Gli uomini del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto, in un primo momento, era stato attivato anche il Pisll, il dipartimento di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Asl. Ma presto è stato accertato che non si trattava di un incidente sul lavoro: il 77enne, infatti, stava "abbattendo l’albero per conto di un amico", come hanno poi riferitoo le forze dell’ordine. L’ultimo gesto gentile di "una persona ancora piena di vita, sempre pronta a dare una mano o fare un favore", ha raccontato di lui il sindaco Antonio Fani.

Baracchi era cresciuto a Castel San Niccolò, si era trasferito in città dove aveva vissuto fino al raggiungimento della pensione. Poi il ritorno nella casa di famiglia, sotto il Pratomagno, in mezzo alla sua adorata natura dove amava fare lunghe passeggiate, in compagnia del suo cane, alla ricerca di funghi e tartufi.

L’uomo viveva da solo, era vedovo e aveva due figli che non abitano in zona.