Donna muore dopo operazione di routine, l’Asl deve pagare 750mila euro. Ma il marito non c’è più

Arezzo, 31 luglio 2023 – Aveva iniziato la sua battaglia giudiziaria dodici anni fa: sconvolto all’idea che la moglie fosse entrata in sala operatoria per un intervento di routine, o quasi, e ne fosse uscita in coma irreversibile. E che pochi giorni dopo fosse morta a Siena, dove era stata portata dopo l’operazione al San Donato, in una sorta di estrema corsa per salvarla.

Dopo 12 anni una sentenza del tribunale civile gli ha dato ragione, riconoscendo un risarcimento di quelli che resteranno nella storia della Asl: 750mila euro, una delle somme più alte che l’azienda sia mai stata costretta a pagare. Ma lui non c’è più. E’ morto prima di questa pagina. Una pagina, beninteso, che gli avrebbe restituito ben poco di quello che aveva perso: l’affetto, una compagna di vita, la serenità familiare.

Tutto spazzato via da quei giorni amari del gennaio 2011. Lei, imprenditrice in pensione della moda, valdarnese: a 77 anni finisce sotto i ferri per un intervento in fondo semplice. Ha problemi di vista, alla Gruccia rilevano un grumo di muco all’altezza del nervo ottico, per rimuoverlo ci vuole un’operazione. Viene eseguita al San Donato ma qualcosa non funziona.

Si scatena un’emorragia cerebrale, lei finisce in coma, un coma irreversibile, pochi giorni dopo la morte. Uno dei chirurghi ha toccato per sbaglio un’arteria cerebrale? E’ l’ipotesi prevalente fin dalle prime ore. Ma che l’inchiesta penale non sembra confermare. Perché dei due medici coinvolti la Procura chiede l’archiviazione: ma in quel caso era stato il Gip a intraversarsi, ordinando l’imputazione coatta per entrambi. Mossa che aveva portato anche alla condanna. Sentenza poi rovesciata in appello, perché per entrambi era arrivata l’assoluzione. Quindi nessuna responsabilità o magari l’impossibilità di capire chi dei due avesse davvero fatto l’eventuale errore fatale.

Tutto finito? In apparenza sì. Ma l’iter del processo civile, come i fiumi carsici, ha continuato a scorrere. A scorrere lentamente verso la foce. Che ora è arrivata: e ordina alla Asl di pagare una cifra con tanti zeri e pochi precedenti nel passato. Non è detto che lo faccia: siamo davanti ad una sentenza di primo grado e tutto lascia pensare che l’azienda continuerà a difendere la propria posizione, anche alla luce dell’esito del processo penale. Il ricorso in appello sembra scontato, vedremo. E non è possibile neanche escludere la pista dell’accordo extragiudiziale, che qualche volta si è rivelata quella decisiva.

Intanto, tra le pieghe degli anni, il marito e la sorella della donna sono morti. Saranno i figli e il nipote a riscuotere quanto dovuto: sempre che prima o poi il fiume di questo processo riemerga in superficie e arrivi ad una conclusione definitiva.