Muore giù dal tetto del capannone Lo trovano i figli, corsa per salvarlo

di Claudio Roselli

È morto poco prima del pranzo domenicale, anche se lui, innamorato del lavoro ed entusiasta come sempre nella sua vita, aveva sfruttato perfino il giorno di festa per fare degli interventi a casa. Una tragica fatalità: la caduta dal tetto del capannone, un volo di pochi metri ma purtroppo fatale. E che è costato la vita a Mauro Checcaglini: aveva 66 anni, viveva a a Monterchi nella frazione di Pocaia (ad appena un chilometro di distanza dal capoluogo).

Un personaggio, per il suo carattere gioviale e perché in un paese lo sei comunque: era molto conosciuto, anche se lavorava in una nota carrozzeria, la Super Car di Sansepolcro. È stato trovato a terra poco dopo le 13 dai familiari, la moglie, di origine veneta, e i due figli: lo aspettavano per mettersi a tavola, quel pranzo che il destino gli aveva strappato via.

Familiari che si erano preoccupati per l’insolito ritardo; non vedendolo rientrare, sono andati a cercarlo, l’hanno trovato, hanno mobilitato i soccorsi. Che cosa era accaduto? In base a quanto risulta, Checcaglini era sopra il tetto del capanno dal quale è caduto: poi quel volo di tre metri, avvenuto poco prima che moglie e figli lo scoprissero.

Rimane il dubbio sulla causa che ha provocato la tragedia. Un’ipotesi è che Mauro abbia perso all’improvviso l’equilibrio, mentre stava lavorando. Ma non si esclude neanche che possa essere stato un malore improvviso a tradirlo.

Sta di fatto che ha battuto con violenza la testa al suolo da un’altezza non eccessiva, ma pur sempre sufficiente per il terribile epilogo.

I familiari, sconvolti, lo hanno visto riverso in terra e hanno allertato il 118: la Asl ha inviato sul posto un’ambulanza della Misericordia di Sansepolcro. Nel frattempo, si è messo in volo anche l’elisoccorso Pegaso, che è atterrato in zona. E il medico a bordo ha proseguito le manovre di rianimazione, purtroppo senza effetti.

Medico che o ha dovuto alla fine constatare la morte di Mauro Checcaglini. Sul posto anche i carabinieri della Stazione di Monterchi per i rilievi di legge: trattandosi però di un fatto accidentale, senza ovviamente alcuna ipotesi di reato, non è stata disposta alcuna autopsia. E quindi rimarrà il dubbio su quale sia stato il vero motivo che ha trasformato una ordinaria domenica in una giornata di lutto per una famiglia.

E per un intero paese, gelato dalla notizia più ancora che dalle temperature a picco di una domenica d’inverno.