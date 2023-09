Muore con il trattore. Incidente fatale a 86 anni

È stato trovato privo di vita dentro al ruscello nel quale era caduto, probabilmente spinto dal trattore che stava guidando.

Tragedia nella tarda mattinata di ieri a Sestino, presumibilmente verso le ore 12: la vittima aveva 86 anni e si chiamava Cristoforo Teobaldelli, un pensionato del posto che era intento a eseguire alcuni lavori prima di rientrare a casa per il pranzo.

Il fatto è avvenuto in località Casaccia, che si trova poco sopra il capoluogo comunale: l’uomo, a quanto risulta, stava guidando un trattore su un appezzamento di terreno delimitato dal corso d’acqua in questione e in quel momento stava caricando l’acqua in una cisterna; con ogni probabilità, potrebbe essere stata una manovra sbagliata eseguita con il mezzo agricolo a originare l’incidente e magari fatale può essersi rivelato il suo tentativo di fermare il trattore, che stava continuando a marciare, per risalirvi sopra e che ha finito la sua corsa contro una pianta, non prima di aver sbalzato lo sfortunato anziano in direzione del ruscello.

La forte spinta gli avrebbe provocato la perdita dell’equilibrio, con la conseguente caduta nel letto del piccolo torrente e l’impatto della testa contro i sassi che potrebbe aver determinato la morte sul colpo.

Intanto, verso le 13 la moglie – che aspettava il suo ritorno – aveva cominciato a preoccuparsi seriamente, non vedendolo ancora rincasare; un ritardo che evidentemente era insolito in base alle sue abitudini, era l’ora di pranzo e non vederlo rientrare l’ha fatta chiedere aiuto ai familiari. Così i nipoti sono andati a cercarlo nel campo dove sapevano essere andato a lavorare e hanno fatto la dolorosa scoperta: il Teobaldelli era riverso bocconi dentro l’acqua che scorreva, senza dare alcun segnale e il trattore, bloccato dal fusto dell’albero, era ancora in moto. Inutile a quel punto l’arrivo dei soccorritori, se non per constatare l’avvenuta morte del pensionato; sul posto, anche i carabinieri e il sindaco di Sestino, Franco Dori, visibilmente provato per la disgrazia che è costata la vita a un suo concittadino.