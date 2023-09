Multiutility: la Cgil prepara un'assemblea ad Arezzo

La Cgil interviene sulla Multiutility e chiede di coinvolgere i cittadini. Sindacato e Comitati sono al lavoro per promuovere un convegno. "Intendiamo organizzare un incontro pubblico con i cittadini sulla Multiutility toscana – dice il segretario provinciale Alessandro Tracchi -. Si tratta di un nuovo e unico soggetto per energia, acqua, igiene urbana. I nuovi assetti, i capitali, gli investimenti, l’organizzazione e la qualità dei servizi, il loro costo, i livelli occupazionali delle maestranze coinvolte non possono essere decisi in ambiti ristretti". Questo l’impegno che la Cgil si è assunta e insieme a Federconsumatori ha già espresso una valutazione critica. Il sindacato è convinto della necessità di "una società pubblica che possa garantire migliori condizioni per i lavoratori e che operi garantendo qualità del servizio attraverso investimenti continui da non far pagare all’utenza migliorandone anche la sostenibilità dei piani tariffari".