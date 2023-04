Multiutility, Ghinelli convoca il vertice dei sindaci: pressing di Nardella

AREZZO

"Un colloquio interlocutorio e produttivo". Al centro del tavolo "la possibilità per Arezzo di entrare nella Multiutility". Seduti per il confronto, una delegazione di amministratori guidata dal sindaco di Firenze Dario Nardella, ricevuto da Alessandro Ghinelli sul dossier ancora aperto. Un incontro che "ha evidenziato come le amministrazioni si stiano muovendo in dinamiche sinergiche in un settore particolarmente importante quale quello dei servizi ai cittadini" osserva il sindaco Ghinelli. Che aggiunge: "Una fase all’interno della quale Arezzo gioca un ruolo fondamentale, dimostrando di essere un capoluogo di provincia del sud della Toscana che valuta e si pone seriamente di fronte al problema".

Un altro step del percorso che conferma l’impegno di Nardella nel "tour" toscano per far comprendere ai Comuni il valore dell’operazione finalizzata all’integrazione dei servizi rifiuti, acqua e gas. È stata l’occasione per "sondare" il polso di Palazzo Cavallo che finora non ha nascosto perplessità rispetto ad "architetture" di governance sui servizi essenziali, concepite in ambiti pluriprovinciali e per questo avvertite come distanti dalle comunità. Del resto, è la stessa perplessità ribadita sulla cosiddetta "Aslona". Vedremo gli sviluppi.