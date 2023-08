Multiutility, Alia: la rete è pubblica I comitati del no: "Verifichiamo"

di Francesco Tozzi

Ha letteralmente sollevato un polverone il pronunciamento della Corte dei Conti riguardo all’operazione Multiutility Toscana, il super gestore di acqua, rifiuti e gas. La sentenza, ricordiamo, è arrivata a seguito di una richiesta di parere inoltrata alla Corte dal sindaco di Loro Ciuffenna Moreno Botti (Pd).

Alia, il colosso che ha incorporato Consiag, Acqua Toscana e Publiservizi, ha diramato una nota in cui sottolinea che la titolarità dei beni demaniali resterà "ovviamente" in mano pubblica, dal momento che il percorso di fusione è stato approvato "in ossequio ai principi e alla disciplina di settore".

"In merito alla sentenza 1592023 della sezione Toscana della Corte dei Conti - si legge nel documento diffuso da Alia Multiutility Toscana - citata dai Comitati, si chiarisce che il principio - richiamato nel dispositivo - relativo alla titolarità delle reti e delle altre dotazioni patrimoniali, non ha alcun impatto sul processo di aggregazione. Peraltro, si condivide pienamente il principio giuridico contenuto nella citata sentenza in base al quale la titolarità dei beni afferenti al demanio indisponibile, anche ai sensi dell’articolo 826 e seguenti del Codice Civile, debba essere necessariamente pubblica". Alia in pratica rassicura sul fatto che le reti rimarranno sicuramente in mano pubblica anche in futuro, dopo la quotazione in Borsa. Se dovessero presentarsi sovrapposizioni, allora la titolarità delle reti idriche verrebbe restituita ai Comuni.

"Nella fase dell’individuazione delle più idonee modalità di gestione delle singole concessioni di servizio idrico integrato - aggiunge Alia - tale principio sarà indubbiamente rispettato con le modalità più rigorose possibili, come peraltro già avvenuto nella fattispecie paragonabile di Consiag Servizi Comuni. L’attività industriale d’interesse della Multiutility viene esercitata in concessione e a prescindere dal presupposto della titolarità delle infrastrutture e degli impianti".

A stretto giro di posta è arrivata la replica del coordinamento delle associazioni No Multiutility, di cui fa parte anche il Comitato Acqua Bene Comune Valdarno, che non ci sta alla ricostruzione esposta dal gestore: "Se i sindaci hanno a cuore la cosa pubblica l’unica soluzione è la revoca degli amministratori della società, tutti, l’intero consiglio di amministrazione di Alia che avrebbe dovuto verificare la consistenza dei beni e, sembra, non l’abbia fatto, oltre agli amministratori ricollocati, secondo le logiche clientelari, in altre società. Stiamo analizzando e approfondendo altre operazioni e situazioni che lasciano perplessi, non mancheremo di sottoporle a chi ha la competenza del giudizio, in primis cittadini e utenti".