Multe, la stangata al volante . Paghiamo 44 euro a testa. Cifra più alta di Roma e Napoli

A livello nazionale le sanzioni al Codice della strada e di conseguenza le entrate sono salite nel 2023. Si parla di 1,54 miliardi, con un incremento del 6,4% rispetto al 2022 e del 23,7% rispetto al 2019. Insomma numeri alla mano l’effetto Covid è passato. Se durante la pandemia, in concomitanza con i vari lockdown, multe e quindi entrate erano scese vertiginosamente, con il ritorno alla normalità ecco una curva che tende verso l’alto, spiegata al tempo stesso anche dall’inflazione. Ma qual è la situazione nell’Aretino? A correre in aiuto sono gli ultimi dati forniti da uno studio de Il Sole 24 Ore. Nello specifico Arezzo si posiziona in classifica al 18esimo posto a livello nazionale. Restringendo l’ambito di ricerca e analisi ai confini regionali ecco che al primo posto figura Firenze con un incasso pro capite di 198,60 euro e un incasso assoluto di 71,8 milioni di euro arrivati nelle casse comunali nel 2023. Secondo posto in Toscana per Siena dove la spesa pro capite è di 133,50 euro mentre l’incasso assoluto è stato al 31 dicembre scorso di 7,1 milioni di euro. Quindi c’è Pisa con 5,9 milioni come incasso assoluto e 66,5 euro la spesa media pro capite, che scende a 28,60 euro a Prato dove nelle casse comunali sono arrivati 5,5 milioni di euro. E poi c’è Arezzo.

Secondo l’analisi dei dati forniti anche da Siope-Mef - il sistema telematico del ministero dell’Economia che controlla tutti i movimenti nelle casse della pubblica amministrazione - la città dell’oro ha registrato un incasso di circa 4,3 milioni di euro. La spesa pro capite evidenziata dall’indagine si avvicina quindi a 44,30 euro. La variazione invece su base annua è invece del 6,5%, un dato che quindi si avvicina a quello nazionale rispecchiando quindi la tendenza registrata in moltre altre città della penisola. Tra l’altro il Centro Italia è anche la macroarea che vanta il secondo dato più alto in termini di incassi, ma anche di spesa pro capite.

Tra l’altro il tema delle multe fa tornare in evidenza i numeri dell’attività della polizia municipale che in occasione delle celebrazioni per San Sebastiano, lo scorso 20 gennaio, furono al centro di una analisi approfondita. Nel 2023 nel solo Comune di Arezzo sono state accertate qausi 75mila violazioni. Di queste la maggior pate sono legate a sosta irregolare (26.700 circa), seguite da circolazione in zone a traffico limitato (21.655) e poi al terzo posto per autovelox e telelaser (20.511). Anche questi dati rispecchiano di fatto quelli a livello nazionale sulle infrazioni maggiormente ricorrenti. Sempre in tema di numeri il 2023 ad Arezzo è stato segnato anche da omesse revisioni di veicoli (1.057), mancato uso di cinture di sicurezza (377) e uso del telefonino alla guida (330), mentre velocità pericolosa e guida in stato di ebbrezza hanno collezionato rispettivamente 232 e 15 violazioni. Tutto questo senza dimenticare forse uno dei dati più curiosi: i quasi 24.300 punti decurtati dalle patenti.

Matteo Marzotti