Multe, ecco il quarto autovelox. Vigilerà sul tratto critico della 71. Si allenta la morsa sui telefonini

Automobilisti al volante con un a mano e con l’altra sul telefonino. Oppure lanciati oltre i limiti, chissà per quale premura. Sono le spine nel fianco della sicurezza stradale e, purtroppo, della mole di incidenti che nel 2023 ha toccato quota 651, con sette vittime.

Dati allarmanti anche se i numeri delle multe complessivamente indicano un calo del 5% che sale al 15% alla voce velocità e raddoppia (30%) al capitolo telefonini. Perchè? Le priorità della polizia municipale non cambiano, semmai si lavora al potenziamento di interventi, strategie e strumenti sempre più sofisticati. Il punto, è far di conto con i numeri delle forze in campo - vedi agenti - che per Arezzo, non bastano a garantire una copertura capillare di tutti i settori di competenza. Del resto nella conferenza stampa sul bilancio 2023, il sindaco Alessandro Ghinelli ha annunciato il potenziamento dell’organico rilanciando il tema del quarto turno, ovvero agenti in strada anche di notte e sopratutto nei weekend, specie in estate. Attualmente sono 83 gli agenti sulle strade, con dieci professionisti che hanno lasciato la divisa aretina dopo aver vinto concorsi in altri comuni. E la mancanza di personale impatta, fisiologicamente, anche sul trend delle sanzioni al codice della strada.

Dunque, serve una robusta iniezione di rinforzi. Ed è a questo che l’amministrazione comunale sta lavorando. Il comandante Aldo Poponcini in linea con l’annuncio del sindaco, spiega che "entro i prossimi sei mesi sarà bandito un concorso per alcune unità" e professa ottimismo di fronte all’obiettivo che condivide da qualche anno con il primo cittadino. Di sicuro, il concorso è un buon inizio anche se dovrà passare al setaccio di ulteriori pensionamenti e trasferimenti. Ma Poponcini riparte da qui per impostare il piano 2024 sulla sicurezza stradale, chiodo fisso del suo mandato. "I comportamenti degli automobilisti continuano a essere scorretti, manca un’educazione stradale che stiamo tentando di portare nelle scuole e nei corsi, estesi anche ai cittadini stranieri".

La novità che il comandante annuncia come imminente è l’attivazione del quarto autovelox: sarà posizionato a Vitiano, nel tratto della strada regionale 71 dove morì Federica Canneti, la ventenne castiglionese vittima di un pauroso incidente stradale. "Abbiamo completato un lungo e impegnativo iter burocratico e tra metà febbraio e metà marzo, sarà istallato". Andrà a supportare gli altri tre dislocati nel territorio comunale allargando la rete dei controlli.

Nel piano c’è anche il "potenziamento del monitoraggio con telelaser" e in parallelo quello dei controlli sul tasso acolemico e guida sotto effetto di stupefacenti. Nei prossimi mesi, partirà anche la nuova rete di telecamere nei varchi Ztl: strumenti di ultima generazione e tecnologicamente avanzati ai quali si aggiungeranno gli occhi telematici - una ventina - in grado di leggere le targhe dei veicoli in entrata e in uscita dalla città. Una linea d’azione, frutto della collaborazione tra istituzioni e coordinata dal prefetto Maddalena De Luca, per fronteggiare gli assalti alle aziende orafe.

Poponcini batte il ferro sulla sicurezza stradale e per il 2024 ha un obiettivo: abbattere il muro degli incidenti e tutelare la vita delle persone che viaggiano.

Lucia Bigozzi