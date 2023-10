Chiede al conducente di acquistare il biglietto sul bus. Multato mentre aspetta

Arezzo, 27 ottobre 2023 – L’hanno multato sul bus mentre aspettava di comprare il biglietto dall’autista. Una situazione surreale quella accaduta ad un giovane che si è beccato settanta euro di sanzione. È quello che dovrà pagare un ragazzo che mercoledì 25 ottobre, è stato sanzionato dall’addetto alla verifica dei titoli di viaggio a bordo di un autobus della linea urbana di Arezzo.

Un controllo come tanti e una multa prevista quella per chi viaggia senza ticket, se non fosse che, il cittadino si è beccato una sanzione nonostante avesse chiesto di acquistare il biglietto solo qualche minuto prima. Un caso incredibile che non si è risolto nemmeno dopo che sono state fornite tutte le spiegazioni del caso dall’autista stesso al controllore. Senza esibire il ticket, è scattata la multa. Il giovane è salito a bordo dell’autobus sprovvisto di biglietto.

Al suo ingresso sul mezzo si sarebbe rivolto all’autista chiedendo di poterlo acquistare. Il conducente ha risposto che lo avrebbe accontentato non appena fosse stato nella condizione di sicurezza per poterlo fare. In altre parole, alla prima sosta utile, dove il traffico lo avrebbe concesso, l’autista avrebbe dato seguito alla richiesta. Così il giovane si è seduto vicino all’autista tranquillo aspettando di pagare il suo biglietto. Alla fermata successiva però sono saliti a bordo i verificatori, dipendenti della Holacek ditta privata che gestisce il servizio per conto di Autolinee Toscane su incarico della Regione Toscana. L’addetto ha chiesto il biglietto al giovane il quale ha detto di essere in attesa di comprarlo. Una spiegazione che però non è bastata al controllore di turno che ha consegnato al ragazzo una multa per essere sprovvisto di titolo di viaggio.

"Una situazione surreale – spiega Fit Cisl di Arezzo – che denunciamo perché esempio di poca sensibilità da parte delle aziende private che fanno i controlli rispetto alla figura dell’autista. Se l’autista ha spiegato che avrebbe venduto il biglietto una volta in sicurezza, il controllore che sale sul bus 50 metri dopo la richiesta di acquisto del ticket dovrebbe ascoltare il conducente. Serve più sensibilità da parte dei controllori".