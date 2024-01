Movimento Consumatori: "Subito il confronto con la Regione"

VALDARNO

Il Movimento Consumatori della Toscana interviene sui disservizi ferroviari sulla linea aretina che, negli ultimi giorni, hanno visto una forte presa di posizione da parte del Comitato Pendolari Valdarno e del suo referente Maurizio Da Re: "Da tempo – affermano il presidente regionale Benedetto Tuci e il presidente della sezione aretina Armando Mansueto – partecipiamo ai tavoli di concertazione con la Regione Toscana per lavorare insieme sul trasporto ferroviario. Pertanto, sollecitiamo un incontro tempestivo con la Regione al fine di discutere quanto sta accadendo in questi ultimi mesi per comprendere quali siano le azioni che la Regione insieme a Trenitalia ed a Rfi intendano prendere". Un problema, quello dei continui disservizi ferroviari, che sta avendo notevoli ripercussioni sulla quotidianità di coloro che scelgono per proprie motivazioni di prendere il treno: "Il diritto alla mobilità sta venendo sempre meno lasciando spazio ad incertezze, frustrazioni e preoccupazioni. Inoltre, di non secondaria importanza è la scelta dei pendolari di recarsi presso la destinazione in macchina comportando un aumento dell’inquinamento e del traffico locale a causa dell’inaffidabilità del servizio".

La recente introduzione di un bonus per i disagi sulle varie linee non convince, da qui la richiesta dello stesso movimento di poter partecipare alle prossime riunioni per tutelare esclusivamente l’interesse dei pendolari: "Avremmo il piacere di comprendere come mai sia stato istituito recentemente un bonus visto che i disagi non si sono verificati soltanto a novembre dicembre 2023. Non vorremmo che siano state le varie mobilitazioni a portare la stazione appaltante e il contraente ad emettere tali bonus. Questi ultimi non li riteniamo essere un giusto compromesso, perché non sarà un mero ristoro a risarcire il danno morale che i pendolari sono costretti a subire costantemente sulla loro pelle. Anche noi del Movimento Consumatori Toscana chiediamo di partecipare al tavolo di concertazione tra Regione Toscana, Trenitalia, Rfi e i Sindaci con l’obiettivo di fare gli interessi dei pendolari toscani".

Massimo Bagiardi