Movimentazione merce richiesti magazzinieri

1 RESPONSABILE MAGAZZINO

Si ricerca un magazziniere con mansioni di preparazione pezzi per la produzione, gestione delle scorte e comunicazione degli ordinativi al responsabile acquisti, imballaggio e preparazione dei colli per la spedizione, carico e scarico merci con carrello elevatore o gru semovente, movimentazione manuale semilavorati e componentistica. Richiesta esperienza pluriennale preferibilmente in azienda manifatturiera. Lavoro full time, a tempo indeterminato. Sede Bibbiena. Lingua inglese. Codice: AR-209379. Scadenza: 21 dicembre

4 MAGAZZINIERI

Si ricercano quattro magazzinieri con esperienza per azienda di Marciano della Chiana. Dovranno ricevere la merce e sistemarla in scaffali, prepararla per spedizione e consegna, e movimentare la merce in generale. Lavoro full time, a tempo determinato. Codice: AR-208835. Scadenza: 15 dicembre