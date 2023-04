Movida, si allarga la Ztl Guido Monaco e Badia verso la chiusura dopo un anno di tregua

di Alberto Pierini

Sono stati in "purga" per un anno, facendo da spettatori alla festa dei loro colleghi. Potrebbero essere di nuovo invitati, prima come Cenerentola al ballo e poi di nuovo da protagonisti. Sono i commercianti della parte alta di via Guido Monaco, di via Cavour e di piazza della Badia. Un anno fa erano stati esclusi dalla Ztl della movida: la chiusura di una serie di strade in centro nel weekend per favorire l’espansione all’esterno dei tavolini.

Una mossa che era stata lanciata all’uscita dal Covid: determinante in particolare in quei mesi, come dimenticarli, nei quali i locali potevano lavorare solo sotto le stelle e non nei loro spazi interni. Una partenza ad ostacoli ma alla quale la delibera del Comune aveva dato un abbrivio fondamentale, accelerando la ripresa del grande circo "mangia e bevi". E che ha resistito nel tempo.

Fino all’anno di grazia (finalmente...) 2023. A fare il primo passo per la ripartenza della stagione dei tavolini è stata la Confcommercio. Con una lettera che richiede al Comune di poterla rilanciare: indica anche una data, venerdì 12 maggio., E con l’occasione spezza una lancia per le strade "in punizione". Chiedendo di reinserirle, come in passato erano sempre state, nella mappa delle chiusure. Perfino prefigurando strumenti di controllo straordinari: e con la disponibilità anche ad ampliare il numero degli addetti alla sicurezza per evitare i cosiddetti fenomeni di malamovida.

Episodi, beninteso, che non si limitano di certo solo alla Badia o a via Cavour, anche se in passato l’attenzione si è concentrata proprio su quelle strade. Ieri c’è stato il confronto delle associazioni, in campo anche la Confesercenti, con l’amministrazione.

Dal quale non è uscita ancora una scelta definitiva, anche perché il nodo sarà affrontato direttamente dalla giunta nelle prossime settimane. Ma la sensazione è che si vada verso l’ampliamento della Ztl: cercando insieme di venire incontro anche ai residenti della zona. Lo stop di un anno fa era stato per quello: togliere dalla mappa le zone più contestate per evitare concentrazioni di presenze esagerate. Con questo penalizzando però esercizi commerciali i cui diritti sono gli stessi del resto del circuito.

Un circuito che abbraccia via Roma, via Crispi (fino a via Margaritone), via Bicchieraia, via Mazzini e perfino via San Lorentino. Lo stop era nella parte alta di Guido Monaco, alla quale fu concesso solo di poter apparecchiare nelle piazzole blu della sosta. Ora l’attesa per la decisione definitiva e per i contrappesi allo studio per i residenti.

E così ogni venerdì e ogni sabato da maggio fino alla fine dell’estate: dalle 20, o forse ancora prima, fino alla mezzanotte. L’ora della movida. E in fondo anche quella di Cenerentola.