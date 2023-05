Movida: avanti a una rissa per notte Scontri tra Badia e Guido Monaco Da sabato via al rinforzo dei controlli

di Alberto Pierini

Ormai ci possiamo rimettere la sveglia. La sveglia della movida, la calata di "quelli della notte". Per l’ennesima volta una notte scandita da urla, tensioni, botte a due o a più, e un fuggi fuggi tra le strade. In un clima che sta ricominciando ad accendersi.

Stavolta il "set" è stato duplice. Un primo episodio di violenza in piazza della Badia: intorno all’1.30, arriva la segnalazione che alcuni giovani si stavano picchiando. Sul posto è arrivata in tempo reale la polizia. Ed è cominciato un vero e proprio inseguimento.

Mentre le segnalazioni si sono raddoppiate: stavolta per un contrasto simile tra via Cavour e piazza Guido Monaco. Quindi in poche centinaia di metri. Due casi isolati o lo sviluppo della stessa scaramuccia? Per ora le indagini subito lanciate dalla questura non consentono di dare una risposta definitiva. In una vicenda ancora ricca di ombre, comprese quelle della notte.

C’è chi parla di un’ulteriore aggressione, sullo stile di quelle che hanno scandito per mesi la vita del centro. Ma al momento sarebbe complicato andare oltre una lite, pur focosissima.

I due giovani denunciati per rissa sono entrambi ventenni: uno italiano e l’altro pure, ma in questo caso di origine straniera. Ma quando cominciano a volare le botte l’origine cambia poco.

Non risulta neanche al momento che lo scontro si sia esteso all’uso di coltelli o altri strumenti che in questi casi amplificano le conseguenze del fatto. Resta negli occhi di tutti quanto è accaduto appena una settimana fa alla Badia: un’aggressione a colpi di martello, il cui epilogo avrebbe potuto essere decisamente più grave.

Ma nei fatti siamo di fronte ad un moltiplicarsi incessante di episodi. Tutti in orario notturno, avanzato o meno che sia. Si sa, la zona della Badia e di via Cavour da quest’anno avevano ritrovato la possibilità, come il resto del centro, di godere della chiusura del traffico per allargare i tavoli all’aperto. Ma qui l’impressione è che la recrudescenza vada ben al di là di questa misura. Primo perché il maltempo finora l’ha frenata prima e poi bloccata in questo weekend dopo. E secondo perché la riapertura del traffico in tutto il centro scatta a mezzanotte, e finora tutto è avvenuto ben oltre l’una.

Sulla reiterazione degli eventi è in corso una riflessione approfondita delle forze dell’ordine, anche alla luce delle indicazioni via via date dal Prefetto e dal questore. Da quanto filtra l’intenzione sarà quella di prendere il prossimo venerdì e il prossimo sabato come una riga tracciata sull’asfalto: ora basta. Quindi con controlli straordinari e un numero rafforzato di personale.

Non facile, perché già la mobilitazione è tanta: non solo di polizia e carabinieri ma in particolare della stessa municipale, i cui turni nel fine settimana sfidano ogni volta i limiti dell’organico. Ma la movida è ancora ai primi passi: e tutti cercheranno di piantare prima possibile un cartello di stop.