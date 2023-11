Motore a idrogeno contro l’inquinamento. Aci sostiene il progetto green del Rossi 4x4

Dieci litri di acqua per ridurre le emissioni inquinanti del 56%: questi sono i dati presentati dal Team Rossi4x4 all’Aci alla presenza delle istituzioni più rappresentative dello sport aretino. Il team capitanato dal pilota Stefano Rossi ha reso noti, con l’intervento di Fabio Mori, direttore della Casa dell’Energia, i primi risultati relativi all’utilizzo del dispositivo che produce idrogeno installato sul Nissan Patrol 4.8 a benzina con cui è stata corsa la gara Carta Rallye lo scorso marzo. "L’Aci Arezzo - ha spiegato il presidente Bernardo Mennini - è al fianco del Team Rossi 4x4, protagonista di un progetto innovativo volto a promuovere l’utilizzo di un additivo importante quale l’idrogeno al carburante tradizionale, dimostrando come le nuove tecnologie possano rapidamente contribuire a ridurre la produzione di particolato e CO2, senza far perdere performance al motore. L’obiettivo è di diffondere la conoscenza e i vantaggi di questa tecnologia, sviluppandola ulteriormente perché porterà a una riduzione dell’inquinamento".

Il Rossi 4x4 aveva accolto con entusiasmo la proposta dell’azienda trevigiana Hydromaverich di montare e utilizzare il dispositivo che ha reso parzialmente ibrido il veicolo in gara attraverso una combinazione tra benzina e idrogeno.