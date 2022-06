Motocross, ragazza di 16 anni ferita gravemente dopo una caduta

Terranuova Bracciolini (Arezzo), 30 giugno 2022 - Una ragazza di 16 anni è rimasta gravemente ferita in un Incidente su una pista di motocross in provincia di Arezzo, in via Borro del Tasso nel comune di Terranuova Bracciolini.

La ragazza, residente a Padova, è caduta rovinosamente durante gli allenamenti di motocross riportando trauma cranio facciale e lesioni agli arti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza della Misericordia di Montevarchi, un'automedica del Valdarno e l'elisoccorso Pegaso 1 che ha trasportato la sedicenne in codice rosso all'ospedale di Careggi a Firenze.