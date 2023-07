Motociclista 42enne scivola su asfalto viscido, trasportato in elisoccorso a Siena

SANSEPOLCRO

E’ stato quasi certamente il fondo dell’asfalto, reso viscido dalla pioggia appena caduta, a tradire un 42enne motociclista di Arezzo, scivolato pericolosamente ieri pomeriggio quando si trovava alle porte di Sansepolcro. L’incidente è avvenuto poco dopo le 17 lungo sulla discesa della regionale 258 Marecchiese dal valico di Viamaggio ed erano tre gli amici centauri arrivati oramai a un solo chilometro dal centro urbano del capoluogo biturgense; all’improvviso, quando si trovavano all’altezza della località Palazzo di Luglio, la moto Bmw Gs 1200 che viaggiava in mezzo alle altre due ha letteralmente "pattinato" a terra, trascinando con sé il conducente, che ha finito la propria corsa urtando con violenza contro il guard-rail laterale destro, senza cioè invadere l’opposta corsia di marcia. Nell’impatto – e pur avendo il casco – l’uomo potrebbe aver battuto anche la testa: sulle prime, i soccorritori non hanno potuto appurarlo.

Sono stati chiamati sul posto l’automedica della Valtiberina e l’ambulanza del locale comitato della Croce Rossa, ma alla fine è dovuto atterrare l’elisoccorso Pegaso, che ha trasportato il ferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale delle Scotte di Siena. Le sue condizioni sono sotto osservazione, anche se non sembra che corra rischi particolari. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della Compagnia di Sansepolcro. Dunque, un altro incidente con la moto e sempre sulla Marecchiese, per quanto stavolta diverso nella dinamica rispetto a quanto di norma avviene.